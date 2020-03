Sagan sprint naar tweede plaats: “Vorm is goed richting de klassiekers” woensdag 11 maart 2020 om 10:48

Peter Sagan moest in de derde etappe van Parijs-Nice zijn meerdere erkennen in Iván García, maar de Slowaak finishte tot tevredenheid van BORA-hansgrohe-ploegleider Christian Pömer wel als tweede in finishplaats La Châtre. “Peter heeft laten zien dat de vorm goed is richting de klassiekers”, zo concludeert de oud-renner.

De drievoudig wereldkampioen is nog altijd op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen, maar maakte de voorbije dagen wel indruk in dienst van klassementsleider Maximilian Schachmann en Pascal Ackermann. Zo was Sagan bij de les op de momenten dat het peloton in waaiers uiteenspatte. Gisteren kreeg hij de vrijheid om te sprinten voor de zege.

“In de eerste koershelft werd er vrij relaxed gekoerst, maar in de finale was er veel nervositeit. Het was in de laatste honderden meters een gevecht tussen individuen, aangezien de meeste sprinters redelijk geïsoleerd zaten. Ik zat al vrij vroeg vooraan, maar ik slaagde er niet in om mijn snelheid vast te houden tot aan de finish”, aldus Sagan, die spreekt van een ‘strong second place.’

Ploegleider Pömer kijkt net als Sagan terug op een bewogen etappe. “We wilden een goede sprint rijden met Peter of Pascal (Ackermann), maar die laatste reed net voor de finale lek en kon niet meer meedoen om de overwinning. Peter liet in de sprint zien over goede benen te beschikken. We hopen vandaag de gele leiderstrui te verdedigen in de tijdrit.”