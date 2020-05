Sagan en Froome blijven de grootverdieners in het peloton, Dumoulin best betaalde Nederlander woensdag 20 mei 2020 om 09:36

Peter Sagan is tot nader order de best betaalde wielrenner. Tenminste, als we L’Equipe mogen geloven. De Franse krant publiceerde gisteren hun lijst met grootverdieners. Sagan gaat daarin het Ineos-trio Froome-Thomas-Bernal vooraf.

Drievoudig wereldkampioen Sagan zou volgens L’Equipe vijf miljoen euro verdienen. Dat is een half miljoen euro meer dan viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Ook de klassementsrenners Geraint Thomas, Egan Bernal en Fabio Aru staan in de top vijf. Tom Dumoulin (1,8 miljoen) is de best verdienende Nederlander, terwijl Greg Van Avermaet (1,6 miljoen) de Belgische koploper in het lijstje is.

Peter Sagan – 5 miljoen euro Chris Froome – 4,5 miljoen euro Geraint Thomas – 3,5 miljoen euro Egan Bernal – 2,7 miljoen euro Fabio Aru – 2,6 miljoen euro Michal Kwiatkowski – 2,5 miljoen euro Julian Alaphilippe – 2,3 miljoen euro Alejandro Valverde – 2,2 miljoen euro Vincenzo Nibali – 2,1 miljoen euro Richard Carapaz – 2,1 miljoen euro Thibaut Pinot – 2 miljoen euro Primoz Roglic – 2 miljoen euro Nairo Quintana – 1,9 miljoen euro Elia Viviani – 1,9 miljoen euro Tom Dumoulin – 1,8 miljoen euro