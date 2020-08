Sacha Modolo langs de kant met gebroken rib maandag 17 augustus 2020 om 15:29

Sacha Modolo zal hoogstwaarschijnlijk het Italiaans kampioenschap van komend weekend missen. De sprinter van Alpecin-Fenix heeft afgelopen week een rib gebroken bij een valpartij.

De crash waarbij Modolo de blessure opliep gebeurde in de Tour Bitwa Warszawska 1920, een rittenkoers in Polen van UCI 2.2-niveau. Al in de eerste etappe moest de sprinter opgeven na een valpartij. “Gisteren kreeg ik de bevestiging dat ik een rib gebroken heb en ik dus even moet stoppen met fietsen. Ik hoop zo snel mogelijk weer op de fiets te kunnen stappen”, zegt hij.

De rittenkoers kende ondanks het uitvallen van Modolo wel een goed einde voor het Belgische ProTeam. Senne Leysen won de voorlaatste rit en zag in de slotetappe ploeggenoot Oscar Riesebeek een dubbelslag slaan.