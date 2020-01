Ryan Kamp prolongeert Nederlandse titel bij de beloften zondag 12 januari 2020 om 15:00

Ryan Kamp is wederom Nederlands kampioen veldrijden bij de beloften geworden. De 19-jarige Kamp bleef vandaag in Rucphen Mees Hendrikx en Pim Ronhaar voor. Vorig jaar veroverde hij al de nationale driekleur tijdens het NK in Huijbergen.

De beloften stonden in Rucphen samen met de elite-renners aan de start. Ze reden in dezelfde wedstrijd, maar reden twee rondjes minder.

NK Veldrijden 2020

Uitslag beloften mannen

1. Ryan Kamp

2. Mees Hendrikx

3. Pim Ronhaar

4. Bart Artz

5. Luke Verburg

6. Tim van Dijke

7. Mick van Dijke

8. Noah Vreeswijk

9. Koen van Helvoirt

10. Owen Geleijn

