Ryan Kamp heeft hersenschudding na val in Loenhout, niet in Gullegem en Zonhoven

Ryan Kamp van Pauwels Sauzen-Bingoal kampt met de gevolgen van een hersenschudding die hij opliep bij een zware val in de Azencross in Loenhout. Hierdoor zal hij dit weekend niet aan de start verschijnen van de Superprestige in Gullegem en de Wereldbeker in Zonhoven.

De 23-jarige Nederlander zal in plaats daarvan gedwongen rust moeten nemen. De beloftenwereldkampioen van 2020 was bezig aan een sterke decembermaand met onder meer een zesde plek in de Superprestige van Boom en een elfde plek in de Werelbekercross in Antwerpen. Daar kan Kamp nu dus geen vervolg aan geven.

Helaas komt @_ryankamp ook in Gullegem en Zonhoven niet in actie. Hij ondervindt nog altijd veel last van zijn hersenschudding die hij opliep bij zijn zware val in Loenhout. Rust en herstel is nu nodig om weer fit te worden. We wensen Ryan veel beterschap!👊🏻 @PS_BG_CT #cyclocross pic.twitter.com/nIkYctHSAX — Supporters Ryan Kamp (@RyanKampSupport) January 7, 2023