Ryan Kamp: “Geen publiek neemt toch een stukje emotie weg”

Ryan Kamp kroonde zich vanmiddag in een coronaproof Rosmalen tot Europees kampioen bij de beloften. Maar juist het feit dat er geen publiek werd toegelaten, zorgde ervoor dat de 19-jarige Nederlander het allemaal net iets minder intens beleefde.

“Mijn vreugde is wel wat bedrukt door de stilte op het parcours. Het neemt toch een stukje vreugde en emotie weg”, aldus Kamp. “En ik ga deze trui waarschijnlijk ook geen enkele keer kunnen dragen, dus ik schat dit toch wat lager in dan mijn wereldtitel van vorig jaar in Dübendorf.”

Kamp kreeg nochtans alle tijd om te genieten van de zege, want al voor halfkoers reed hij alleen weg. “Eerst kon ik samen met Pim Ronhaar een kloofje slaan. Op zich een goede situatie, maar ik denk dat hij zich daarbij een beetje heeft opgeblazen. Ik moest wel blijven doortrekken, omdat de Britten op komst waren. Ik had in het tweede koersdeel nog wel schrik dat ze kop over kop gingen rijden om mij terug te halen, maar ik denk dat de samenwerking niet optimaal was.”

Maatje Vandebosch gemist

Anderzijds vond de kersverse Europese kampioen wel een ideaal rondje voor een solo. “Het was sowieso het plan om zo snel mogelijk alleen weg te rijden, want het is een redelijk makkelijk rondje om alleen te rijden. Het is veel aanzetten na de bochten, wat het niet bevorderlijk maakt om in het wiel te zitten. Op kop zie je de bochten ook beter. Als je in het wiel zit, ga je blind de bochten in. En dat is een niet te onderschatten nadeel.”

De Britten Mein en Mason bleken de grote uitdagers van Kamp, bij afwezigheid van de Belgische selectie. Geeft dat zijn titel minder glans? “Ik vind het zelfs jammer dat de Belgen er vandaag niet bij waren. Toon Vandebosch is een goede vriend van mij en ik had heel graag hier met hem samengereden. Ik baal in zijn plaats dat hij hier niet is en het is vooral jammer voor zo’n groot crossland als België. Maar met Mason en Mein was de concurrentie niet min. Thomas zag ik vooraf ook al als mijn grootste uitdager, maar Cameron had ik niet op het podium verwacht.”

Meer elitecrossen

Nu de beloftewedstrijden grotendeels zijn afgelast voor de rest van het seizoen, zullen we Kamp allicht niet vaak in de regenboog- of Europese trui zien. Het sein om dan maar definitief naar de elites over te stappen? “Ik had mezelf sowieso al voorgenomen om volgend jaar pas de overstap naar de elites te maken. Door deze speciale omstandigheden, is dat nu wat vroeger. We hebben dit jaar allicht alleen nog het WK bij de beloften, dus voor de rest ga ik allicht alles bij de profs rijden. Ook de wereldbekers. Ik denk dat het geen slecht plan is om bij de elites door te groeien.”