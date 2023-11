woensdag 29 november 2023 om 17:56

Ryan Cortjens (22) stopt per direct met wielrennen en veldrijden

De carrière van Ryan Cortjens zit er al op 22-jarige leeftijd op. Daartoe heeft de jonge veldrijder uit Lanaken ‘na lang wikken en wegen’ besloten, vanwege een opeenstapeling aan blessures die zijn prestaties niet bevorderden. “Het plezier in fietsen is gewoon weg”, oordeelt hij hard.

“De vele blessures van de afgelopen jaren hebben hier veel parten in gespeeld, waardoor ik niet meer op het niveau ben gekomen dat ik zou moeten halen”, schrijft Cortjens op sociale media. “Ik wil graag iedereen bedanken die altijd achter mij heeft gestaan in al deze mooie jaren, de gebroeders Roodhooft zeker en vast voor de vele jaren.”

Ook bedankt Cortjens zijn familie, nadat hij de afgelopen jaren op de weg koerste voor het Alpecin-Deceuninck Development Team en dit seizoen in het veld uitkwam voor de Cyclocross Reds (het voormalig Team 777, red.). “Jullie zullen mij zeker en vast nog wel eens zien op de cyclocrosswedstrijden, maar vanaf nu aan de andere kant van het parcours”, zegt hij.

Aan het begin van deze winter, in oktober, reed de 22-jarige Cortjens nog wel vijf crossen. In een Duitse wedstrijd was hij achtste, maar ook twee keer kreeg hij een DNF achter zijn naam. In zijn juniorentijd pakte hij brons op het WK veldrijden in Bogense, daarna brak hij als belofte nooit echt door vanwege veelal fysieke ongemakken.