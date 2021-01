Ruta del Sol uitgesteld vanwege coronavirus, organisatie richt zich op eind mei

De organisatie van de Ruta del Sol heeft vanwege de coronaproblematiek besloten om de eerstvolgende editie van de rittenkoers niet door te laten gaan in de maand februari. De organisatie heeft een verzoek ingediend bij de UCI om de Ruta del Sol te verplaatsen naar 24-28 mei.

WielerFlits heeft uit goede bron vernomen dat de ploegen inmiddels op de hoogte zijn gebracht. De meerdaagse wielerkoers kan vanwege de huidige gezondheidssituatie in Spanje en de nieuwe coronamaatregelen vanuit de Spaanse politiek niet plaatsvinden van 17 tot en met 21 februari.

De organisatie heeft inmiddels de UCI ingelicht en ook al een verzoek ingediend om de Ruta del Sol dit jaar te organiseren van 24 tot en met 28 mei. De verwachting is dat het over enkele maanden wel mogelijk is om op een veilige en verantwoorde manier een rittenkoers als de Ruta del Sol te organiseren.

De UCI moet nog wel akkoord gaan met het verzoek. Eerder ging er in Spanje al een streep door de Challenge Mallorca en de Vuelta a Murcia. Ook deze wedstrijden hopen in mei alsnog door te kunnen gaan. Dit is ook het geval voor een wedstrijd als de Volta ao Algarve.

Huidige Europese kalender

De volgende Europese wedstrijden blijven voorlopig nog overeind in deze periode: de Clàssica Comunitat Valenciana (UCI 1.2) van aanstaande zondag en de Franse wedstrijden Grand Prix La Marseillaise (31 januari), de Ster van Bessèges (3-7 februari), de Tour de la Provence (11-14 februari) en de Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21 februari).