Vuelta a Murcia richt zich op nieuwe datum in mei

De Vuelta a Murcia zal dit jaar waarschijnlijk in mei worden verreden. De meerdaagse wielerkoers kan vanwege de huidige gezondheidssituatie in Spanje en de regio Murcia niet plaatsvinden in februari. De organisatie hoopt de wedstrijd nu te organiseren op 21 en 22 mei.

Organisator Francisco Guzmán sprak eerder al over een eventuele verplaatsing van zijn ronde. “De wedstrijd zal voorlopig op de geplande data worden georganiseerd, maar het klopt dat de gezondheidssituatie zeer ernstig is. We sluiten niet uit dat we uitstel gaan aanvragen bij de UCI.”

Guzmán heeft uiteindelijk besloten om de wedstrijd met drie maanden uit te stellen. De Vuelta a Murcia stond op de kalender voor 12 en 13 februari, maar het college van artsen in Murcia kwam al met het verzoek om de regio in lockdown te doen. Zij noemen de situatie urgent, gezien de toename van het aantal coronabesmettingen in het gebied in het zuidoosten van Spanje.

Concurreren met de Giro d’Italia

De organisatie moet nu wachten op groen licht vanuit de UCI. Guzmán: “Het is jammer, maar de situatie is zeer ernstig. We zullen nu samenvallen met de Giro d’Italia, maar dat is op dit moment geen probleem. Het is natuurlijk wel spijtig als je een dergelijke beslissing moet nemen op het moment dat je al bijna klaar bent met de voorbereidingen.”

De Vuelta a Murcia kon rekenen op interesse van heel wat WorldTour-teams. “Van zestien van de negentien WorldTour-teams hebben we een verzoek ontvangen om te starten”, aldus Guzmán. De vraag is nu hoeveel ploegen nog geïnteresseerd zijn in een Vuelta a Murcia in mei. Vorig jaar ging de eindzege naar Xandro Meurisse.