Eendagskoers Clàssica Comunitat Valenciana gaat wél door

Het coronavirus waart wereldwijd nog altijd rond en heel wat wedstrijden zijn inmiddels afgelast, maar de Clàssica Comunitat Valenciana (UCI 1.2) gaat wel ‘gewoon’ door op zondag 24 januari. Dat heeft de organisatie vandaag laten weten tijdens een persmoment.

Ook in Spanje is men nog lang niet af van het coronavirus. De Spaanse regering heeft inmiddels nieuwe maatregelen afgekondigd om de coronacrisis zoveel mogelijk te bezweren. In navolging van de Challenge Mallorca lijkt ook de Vuelta a Murcia niet te ontkomen aan de maatregelen in Spanje.

Er is gelukkig niet alleen maar slecht nieuws vanuit Spanje, want de eendaagse wielerwedstrijd Clàssica Comunitat Valenciana gaat wel gewoon door. De organisatie komt, gezien de huidige gezondheidssituatie, wel met een strikt veiligheids- en gezondheidsprotocol om het evenement zo coronaproof mogelijk te laten verlopen.

Deelnemersveld

De wedstrijd verwelkomt binnen twee weken twintig ploegen, waaronder meerdere internationale formaties. Zo is BEAT Cycling welkom in de provincie Valencia. De renners vertrekken vanuit La Nucía en finishen na een relatief vlakke wedstrijd in hoofdstad Valencia. Onderweg is het wel tijd voor een bekende lokale scherprechter, de Coll de Rates.

Ook Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic, Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA, Total Direct Energie en Equipo Kern Pharma hebben hun deelname al bevestigd.