Challenge Mallorca uitgesteld vanwege coronavirus

De Challenge Mallorca is uitgesteld als gevolg van het coronavirus. De Spaanse wedstrijdserie zou plaatsvinden van 28 tot en met 31 januari. Onder meer Tourwinnaar Tadej Pogačar had zijn deelname aan de wedstrijden al toegezegd.

De serieuze gezondheidscrisis waar Mallorca mee kampt als gevolg van het coronavirus en de geldende coronamaatregelen, maken het voor de organisatie onmogelijk om de vier wedstrijden eind deze maand te houden. De organisatie heeft zaterdag een verzoek ingediend om de data naar 13 tot en met 16 mei te veranderen.

“We betreuren het zeer dat we deze beslissing moeten nemen, maar de huidige situatie dwingt ons om onze verantwoordelijkheid te nemen en voorrang te geven aan de gezondheid van alle betrokkenen bij de koers”, aldus wedstrijdleider Manuel Hernández. De Challenge Mallorca is dit jaar aan haar dertigste editie toe.

De Challenge Mallorca bestaat uit vier wedstrijden: de Trofeo Ses Salines, de Trofeo Serra de Tramuntana, de Trofeo Andratx en de Trofeo Playa de Palma. Zeven WorldTeams hadden hun deelname reeds toegezegd, onder andere UAE Emirates. Onder meer Tourwinnaar Tadej Pogačar zou zijn seizoen op het Spaanse eiland beginnen.

BEAT Cycling

Ook BEAT Cycling zou eind deze maand het seizoen beginnen in de Challenge Mallorca-wedstrijden. De Nederlandse continentale ploeg laat aan WielerFlits weten dat het nieuws van het uitstel compleet uit de lucht komt vallen. In aanloop naar de vierdaagse zou BEAT ook een trainingskamp houden op Mallorca. Het is nog niet zeker of die stage van de ploeg wel doorgaat.

APLAZAMIENTO DE LA XXX CHALLENGE CICLISTA MALLORCA POR EL COVID pic.twitter.com/Kq3SkbwFBg — ChallengeMallorca (@ChallengeMca) January 9, 2021