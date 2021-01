Volta ao Algarve gaat niet door in februari, mogelijk begin mei

De Portugese wielerbond heeft besloten om de Volta ao Algarve niet door te laten gaan volgende maand. De rittenkoers zou verreden worden van 17-21 februari. De bond, tevens organisator, heeft een verzoek ingediend om de Volta ao Algarve te verplaatsen naar 5-9 mei.

Het uitstellen van de Ronde van de Algarve (UCI 2.Pro) was een moeilijke maar onvermijdelijke beslissing, schrijft de organisatie in een persbericht. De huidige gezondheidssituatie vanwege het coronavirus in Portugal is dermate slecht, dat de ronde echt niet door kan gaan op korte termijn.

De wielerbond stelt alles in het werk om de 47ste editie van de Volta ao Algarve dit voorjaar nog te organiseren. Er is een verzoek ingediend om dat van 5-9 mei te doen, maar daar moeten de ploegen en vooral de UCI nog akkoord mee gaan. Vorig jaar ging de eindzege in de Algarve naar Remco Evenepoel.

Eerder werd ook al de Volta ao Alentejo, een kleinere rittenkoers in Portugal, uitgesteld vanwege de coronacrisis. De lijst met afgelaste en uitgestelde wedstrijden in 2021 wordt zo weer een stuk langer.