Ruta del Sol: Alpecin-Fenix met revelatie Vine, UAE Emirates met Kristoff en Trentin

Alpecin-Fenix heeft de ploeg bekendgemaakt voor de uitgestelde Ruta del Sol, die morgen van start gaat. Opvallende naam in de selectie is Jay Vine. De revelatie van de Ronde van Turkije is terug in koers na een periode van rust.

Vine was een maand geleden de verrassing van de Ronde van Turkije. De Australische renner, die via de Zwift Academy een contract verdiende bij Alpecin-Fenix, werd in de achtdaagse wedstrijd op een seconde tweede in het eindklassement. In de Ruta del Sol wil hij zich wederom laten zien. Met Tobias Bayer en Floris De Tier heeft Vine alvast twee prima helpers.

Selectie Alpecin-Fenix voor de Ruta del Sol 2021 (18-22 mei)

Edward Anderson

Tobias Bayer

Floris De Tier

Edward Planckaert

Scott Thwaites

Jay Vine

Philipp Walsleben

UAE Emirates met Kristoff en Trentin

Na winst en twee podiums in de Challenge Mallorca wil UAE Emirates die goede lijn doortrekken naar de Ruta del Sol. In de vierde etappe ziet de ploeg kansen voor Alexander Kristoff en Matteo Trentin in een massasprint. “Op Mallorca hadden we een goed blok met mooie resultaten en we beginnen met veel motivatie aan deze week”, liet Kristoff via de ploeg weten.

“Mijn goede vorm komt eraan. Hoewel er niet veel kansen zijn voor sprinters, wil ik er klaar voor zijn als de gelegenheid zich voordoet”, aldus de Noor, die dit seizoen al een handvol ereplaatsen bij elkaar reed, maar nog niet wist te winnen. Gisteren was hij wel al tweede in de Trofeo Alcudia, nadat hij vrijdag als vijfde over de streep kwam in de Trofeo Serra de Tramuntana.

Selectie UAE Emirates voor de Ruta del Sol 2021 (18-22 mei)

Sven Erik Bystrøm

Ryan Gibbons

Alexander Kristoff

Yousif Mirza

Rui Oliveira

Matteo Trentin