vrijdag 1 september 2023 om 19:22

Rustige eerste dag in het rood voor Lenny Martinez: “Veel renners kwamen me feliciteren”

Lenny Martinez beleefde een redelijk rustige eerste dag in de rode leiderstrui. De Fransman van Groupama-FDJ was niet betrokken bij de vele valpartijen en kwam als 23ste over de streep. “Dat was de eerste keer dat ik in de buurt van de sprinters kwam.”

“Vandaag was het hoofddoel natuurlijk de rode trui behouden. Ik wilde niet vallen en ook geen tijd verliezen”, trapte Martinez een open deur in bij Eurosport. “Mijn ploeggenoten hebben me de hele dag goed geholpen om me vooraan te houden.”

De jonge Franse coureur bleef ook in de laatste kilometers aandachtig rondrijden. Uiteindelijk kwam hij zelfs als 23ste en eerste klassementsrenner over de streep. “Vandaag was een mooie dag. Er zijn heel wat renners mij komen feliciteren. Ik heb genoten.”