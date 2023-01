Runner-up Simon Yates vol lof over Jay Vine: “Een groot kampioen”

Simon Yates deed er in de slotrit nog alles aan om Jay Vine uit de leiderstrui te fietsen, maar die laatste kroonde zich op Mount Lofty tot eindwinnaar van de Tour Down Under. Toch was ook Yates tevreden na de slotrit: de Britse klimmer van Team Jayco AlUla boekte namelijk nog een felbegeerde dagzege.

Op goed twee kilometer van de streep gooide Yates zijn laatste kaarten op tafel. Na een aanval van de Brit konden enkel Ben O’Connor en Vine volgen. Die laatste lossen bleek te hoog gegrepen, maar Yates wist zijn concurrenten alsnog te vloeren in de strijd om de dagoverwinning. Yates kon zich na afloop ook weinig verwijten. “We kwamen naar deze ronde met veel ambitie en we hebben alles gegeven.”

“We wilden niet met lege handen terugkeren en dus is dit een goede overwinning. Hier kunnen we mee thuiskomen. De ploeg heeft geweldig gereden. Er zat verder, als we kijken naar het eindklassement, niet meer in dan een tweede plek. Alleen in de regenachtige proloog hadden we het anders kunnen aanpakken.”

Yates heeft tot slot nog mooie woorden voor eindwinnaar Vine. “Jay is een groot kampioen. Ze zullen blij met hem zijn als eindwinnaar.”