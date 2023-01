Simon Yates zegeviert in slotetappe naar Mount Lofty, eindzege Jay Vine

Simon Yates heeft in de Tour Down Under de bergetappe naar Mount Lofty gewonnen. De renner van Jayco AlUla klopte na een etappe van 112.5 kilometer Jay Vine in een sprint-a-deux. Vine verzekerde zich met zijn tweede plaats van de eindzege.

Roosen in de aanval

De beslissing in de Tour Down Under zou dit jaar niet vallen op Willunga Hill, maar in een koninginnenrit door de heuvels van Adelaide met Mount Lofty als nieuwe scherprechter. Het eerste gedeelte van de rit werd gekleurd door een kopgroep van 13 man, waar onder meer Timo Roosen deel van uitmaakte. De kopgroep zou het echter niet tot het einde uitzingen.

In de finale ontstond er na een aanval van Maximilian Schachmann (BORA – hansgrohe) een nieuwe kopgroep van negen renners. Op acht kilometer van het einde volgde een hergroepering, waarna een uitgedund peloton met onder meer Dennis, Hindley, Vine, O’Connor en Bettiol op Mount Lofty om de overwinning zou strijden.

Yates en Vine strijden om eindzege

Na een aanval van Simon Yates op twee kilometer van het einde konden enkel Ben O’Connor en Vine volgen. In de strijd om de dagzege ging Vine als eerste aan. Yates wist naast de klassementsleider te komen en in de laatste meters zijn wiel over dat van Vine te drukken.

Vine moest genoegen nemen met een tweede plek, maar hij verzekerde zichzelf daarmee wel van de eindoverwinning. In de eindstand houdt hij 11 seconden over op Yates. De 27-jarige Vine volgt op de erelijst Richie Porte op, die de laatste editie in 2020 wist te winnen.

AND THERE WE HAVE IT! First and second of the Santos Tour Down Under are second and first across the line!!! 🚴‍♀️🚴🏻‍♂️🚴 Schwalbe tires | @SantosLtd #TourDownUnder pic.twitter.com/VrkGo8BafC — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 22, 2023