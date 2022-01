Ruim 40% tv-kijkers ziet Marianne Vos naar Nederlandse titel rijden

De gewonnen race van Marianne Vos op het Nederlands kampioenschap veldrijden in Rucphen op NPO 1 had een bereik van 1.488.000 kijkers die minimaal één minuut aaneengesloten naar de rechtstreekse uitzending keken. Gemiddeld keken 720.000 mensen naar het live verslag. Deze cijfers waren goed voor een marktaandeel van 44,1 procent. Dat blijkt uit informatie van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Vos reed in Rucphen naar haar zevende Nederlandse nationale titel in het veldrijden, nadat ze ook in 2011-2015 en 2017 kampioen werd. De 34-jarige renster van Jumbo-Visma nam al vroeg in de wedstrijd het initiatief en reed vanaf de tweede ronde solo richting de overwinning. Lucinda Brand werd op ruime achterstand tweede, Ceylin del Carmen Alvarado eindigde als derde.

Het NK veldrijden voor mannen, dat door Europees kampioen Lars van der Haar werd gewonnen, was bij de publieke omroep alleen via de online kanalen te zien. De kijkcijfers van de vrouwen- en mannenwedstrijd zijn door de SKO niet vermeld. De stichting rapporteert het kijkgedrag naar de regionale zenders alleen als groep.