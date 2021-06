Andreas Kron wint bergetappe in Ronde van Zwitersland na diskwalificatie Rui Costa

Andreas Kron heeft de zesde rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen voor Rui Costa en Hermann Pernsteiner. In finishplaats Disentis Sedrun kwam Costa eigenlijk als eerste over de meet, maar na het bekijken van de jurybeelden werd de Portugees gediskwalificeerd voor het afwijken van zijn lijn.



De zesde rit in de Ronde van Zwitserland begon direct pittig met een passage over de Gothardpass. Daar zagen we, net als gisteren, opnieuw een opvallende manoeuvre van een van de blikvangers in deze wedstrijd.

Alaphilippe in de aanval

Met Julian Alaphilippe was de nummer vier in het algemeen klassement al vroeg ten aanval getrokken. De Fransman kreeg in Mattia Cattaneo een betrouwbare ploeggenoot met zich mee, evenals Antonio Nibali en Marc Soler.

Het peloton was echter op zijn hoede. De vier vluchters konden nooit verder dan een minuut wegrijden. Na de afdaling werden zij gepasseerd door 39 (!) renners die ten aanval waren getrokken uit het peloton, waarna zij besloten zich weer in te laten rekenen.

Tolhoek en Vansevenant in de tegenaanval

De belangrijkste namen in deze nieuwe kopgroep waren onder meer Pavel Sivakov, Mauri Vansevenant, Antwan Tolhoek, Marc Hirschi, Rui Costa, Gino Mäder, Benoit Cosnefroy en Marc Soler. Met Gijs Leemreize zat er nog een Nederlander mee.

Het peloton gaf groen licht en snel reden de renners vooraan meer dan drie minuten weg bij het peloton. Op dat moment doemde de Lukmanierpass (19 km aan 5,6%) op en spatte de kopgroep al snel uiteen.

De la Cruz maakt indruk

David de la Cruz maakte op deze beklimming van buitencategorie indruk door al snel weg te rijden. De Spanjaard van UAE Emirates reed een voorsprong van een minuut bij elkaar op een achtervolgende groep met Tolhoek, Vansevenant, Costa, Matteo Fabbro, Hermann Pernsteiner, Sergio Samitier, Andreas Kron en Andreas Leknessund, die nog tevergeefs in de tegenaanval was gegaan.

Als de achtervolgers nog aanspraak wilden maken op de ritzege, dan moesten zij het verschil in de laatste twintig kilometer nog wel goedmaken. De samenwerking verliep echter, mede door de aanwezigheid van Costa bij de achtervolgers, verre van vlekkeloos.

In de laatste tien kilometer verdween de voorsprong van De la Cruz dan toch als sneeuw voor de zon na eerst een aanval van Tolhoek en daarna van Fabbro. Met nog zes kilometer te gaan werd hij ingerekend en kregen we ook weer nieuwe aanvallen.

Pernsteiner, Costa en Kron strijden om ritzege, Costa wint

Na een aanval van Pernsteiner sloegen Costa en Kron een gat in de slotkilometers. Daar weer achter gingen Tolhoek, Powless, Latour, Serrano en Fraile in de tegenaanval, maar zij kwamen uiteindelijk nipt te laat. In de sprint wist Costa vervolgens Kron van zich af te houden, maar de Portugees week daarbij wel flink van zijn lijn af. Een diskwalificatie volgde.