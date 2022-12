Rugpijn zit Iserbyt nog steeds dwars: “Overwogen om niet te starten in Val di Sole”

De rugproblemen van Eli Iserbyt zijn nog altijd niet verleden tijd. Sterker, het lijkt weer de verkeerde kant op te gaan voor de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Sinds Dublin is het weer slechter geworden”, vertelde hij voor de start van de Wereldbeker Val di Sole aan Het Laatste Nieuws.

Iserbyt heeft al langere tijd last van ischialgie, een zenuwwortelpijn. De blessure speelde al langer, maar kwam begin november pas echt aan het oppervlak. Het leek de laatste weken de goede kant op te gaan met zijn blessure, maar er is nu een terugslag. “Sinds Dublin, vorige zondag, is het weer slechter geworden. In het laatste kwart van de cross trok ik mijn rug scheef. Het kostte me afgelopen week twee dagen aan training.”

“Even heb ik zelfs overwogen om niet te starten in Val di Sole”, aldus de West-Vlaming. Iserbyt staat vandaag echter wel gewoon aan de start van de Italiaanse wereldbekercross. “In de sneeuw haalt techniek wat meer de bovenhand en kan ik mijn probleem misschien een beetje maskeren. Toch vrees ik dat de hinder jammer genoeg zal aanhouden tot en met het einde van het veldritseizoen.”

Iserbyt doet na negen manches in de Wereldbeker nog altijd volop mee voor de eindzege, al is het nu wel de vraag of hij zijn kansen nog wel optimaal kan verdedigen. Het verschil met de huidige wereldbekerleider, Laurens Sweeck, is nu 17 punten.