Rudy Molard met klaplong in het ziekenhuis

Na zijn opgave in de Vuelta a España is Rudy Molard naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd bij verdere onderzoeken een klaplong geconstateerd bij de coureur van Groupama-FDJ.

Voorlopig blijft de 31-jarige Molard in het ziekenhuis van Santander om daar te herstellen van zijn klaplong. Die had de Fransman opgelopen bij een valpartij aan het begin van de zestiende etappe naar Santa Cruz de Bezan. Hoe lang Molard uit de roulatie is, is nog niet bekend.

Molard was bezig aan de twaalfde grote ronde uit zijn carrière. Na zes deelnames aan de Tour de France en twee Giro d’Italia’s, was hij nu bezig aan zijn vierde Vuelta. “Het is zijn eerste opgave ooit in een grote ronde, maar Rudy blijft lachen”, schrijft Groupama-FDJ op sociale media.

