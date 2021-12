Kabinet kondigt lockdown aan tot en met 14 januari, maar profsport kan doorgaan

Het kabinet heeft zaterdagavond in een nieuwe persconferentie de huidige coronamaatregelen verzwaard. Terwijl alle niet-essentiële winkels vanaf zondag 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 moeten sluiten, mogen professionele sportwedstrijden zonder publiek doorgaan.

Voor de Wereldbekermanche in Hulst, die op 2 januari 2022 staat gepland, lijkt er dus niets te veranderen. Een aantal dagen geleden maakte de organisatie nog bekend dat de wedstrijd ‘gewoon’ doorgaat. Wat er met de afgelaste editie van het NK veldrijden gaat gebeuren, is nog niet bekend. Er is nog geen alternatieve locatie bekendgemaakt.

Binnensport- en buitensportlocaties

Slecht nieuws was er voor binnensportlocaties als Omnisport in Apeldoorn of het Velodrome Amsterdam. Tot en met 14 januari blijven deze gesloten. Buitensportlocaties mogen, net als tijdens de vorige persconferentie, geopend blijven tussen 05.00 en 17.00. Hier is echter aan toegevoegd dat er met maximaal twee personen op anderhalve meter afstand met elkaar mogen sporten. Amateursport lijkt door deze maatregel niet door te kunnen gaan.