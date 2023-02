Ruben Guerreiro slaat dubbelslag in koninginnenrit Saudi Tour

De vierde etappe van de Saudi Tour, met aankomst in Harrat Uwayrid, is gewonnen door Ruben Guerreiro. De Portugees bezorgde zijn nieuwe ploeg Movistar de zege, door Davide Formolo en Santiago Buitrago te verslaan in een sprint. Guerreiro neemt tevens de leiderstrui over van Jonathan Milan, die al strijdend ten onder ging.

In de derde etappe van de Saudi Tour kregen de renners al een lastige finale voorgeschoteld, maar vandaag was het echt de beurt aan de klimmers in deze ronde. Na de aankomst bergop van woensdag ging de vierde etappe nu naar Skyviews of Harrat Uwayrid. De finale werd gekleurd door een klim van 2,9 kilometer aan liefst 12% (!), met de top op een kleine acht kilometer van de meet. Vorig jaar wist de jonge Belg Maxim Van Gils hier de basis te leggen voor zijn eindzege. Wie trad vandaag in zijn voetsporen?

Kopgroep van vier

Maar eerst was er aandacht voor enkele vroege vluchters. De kopgroep van de dag werd gevormd door Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Antonio Barac (Team Corratec, woensdag ook al mee in de vroege ontsnapping) en Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Terengganu Polygon Cycling Team). Deze renners werkten goed samen en reden op een bepaald moment goed twee minuten voor het peloton uit.

Een beperkte voorsprong met andere woorden, en dus was het geen verrassing dat de vier avonturiers weer werden ingerekend door het peloton. Dat was vooral het werk van de mannen van Bahrain Victorious, dat met Jonathan Milan de leider in zijn gelederen had maar met Santiago Buitrago ook mocht dromen van een nieuwe ritzege. Met het naderen van de slotklim, zagen we ook Team DSM en Uno-X naar voren in het peloton. Het was zaak voor deze ploegen zaak om de kopmannen zo goed mogelijk te beschermen.

Man tegen man

De kopgroep was intussen volledig uit elkaar gespat, door toedoen van Zukowsky. De Canadese hardrijder voelde het peloton komen en wilde koste wat kost als eerste beginnen aan de beklimming, maar werd net voor de voet alsnog bij de lurven gegrepen. Op de steile flanken van de klim (gemiddeld 12,9%) voltrok zich vervolgens een man-tegen-mangevecht tussen de betere klimmers in de ronde. Voor leider Milan ging het in deze fase duidelijk te snel: de Italiaanse tempobeul moest passen onder het beulswerk van Davide Formolo.

De Italiaan deelde meerdere speldenprikjes uit op de steilste stroken, maar bleek niet bij machte om Buitrago en Ruben Guerreiro uit zijn wiel te kletsen. Vlak voor de top nam Guerreiro over, maar de drie kleppers bleken aan elkaar gewaagd. Het was echter wel de Portugees van Movistar die op de top de meeste bonificatieseconden (drie) wist op te strijken, voor Buitrago (twee seconden) en Formolo (één seconde). Vervolgens stonden er nog acht, vlakke kilometers op het programma richting de streep.

Buitrago, Guerreiro en Formolo leken het vervolgens te gaan uitmaken voor de rit- en eindzege, al was de samenwerking in de laatste kilometers verre van optimaal. Formolo had overduidelijk geen zin om mee te draaien, in de wetenschap dat zijn Oostenrijkse ploeggenoot Felix Großschartner nog achter hem zat. Die laatste kon optimaal profiteren van de onenigheid en wist zo weer aan te sluiten, waardoor we met vier koplopers begonnen aan de laatste kilometer. In de achtergrond deed een sterke Milan er nog alles aan om terug te keren, maar het bleek te laat.

In de laatste kilometer gooide Buitrago als eerste zijn kaarten op tafel. De Colombiaan dacht te profiteren van een moment van onachtzaamheid bij Guerreiro en Formolo, maar de Portugees was toch attent en wist het gaatje te dichten. In de sprint die daarop volgde, bleek de renner van Movistar duidelijk de snelste. Guerreiro hield Formolo en Buitrago achter zich en verzekerde zich, naast ritwinst, ook van de leiderstrui. Met nog een vlakke slotrit te gaan, lijkt Guerreiro op weg naar de eindzege in de Saudi Tour.

Bol houdt knap stand

In het algemeen klassement heeft Guerreiro nu een voorsprong van acht seconden op Formolo, Buitrago is derde en volgt op negen tellen van de nieuwe leider. Milan is gezakt naar plek vijf, Cees Bol staat nog altijd keurig zesde. De Nederlandse sprinter van Astana Qazaqstan wist in de finale te overleven en finishte in de groep met Milan, op slechts 28 seconden van het sprintende drietal.