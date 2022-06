Marta Cavalli zegeviert in Mont Ventoux Dénivelé

Marta Cavalli mag zich de allereerste winnares noemen van de Mont Ventoux Dénivelé Challenges voor vrouwen. De 24-jarige renster van FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope bleek op de flanken van de Mont Ventoux duidelijk de sterkste. Clara Koppenburg werd tweede, voor Évita Muzic en Pauliena Rooijakkers.

In de allereerste uitgave van de Mont Ventoux Dénivelé Challenges kregen de vrouwen over een afstand van exact honderd kilometer vier beklimmingen voorgeschoteld. Na de Col de la Madeleine (niet te verwarren met de bekende Alpenreus), Col de la Gabelle en Gorge de la Nesque was het tijd voor de flanken van de Mont Ventoux. De top was gelegen op net geen 1.900 meter hoogte na een klim van 23,3 kilometer aan 5%, met aardig wat uitschieters.

In de eerste koersuren ging de aandacht met name uit naar twee vluchtgroepen. Rachel Neylan (Cofidis Women Team) en Neve Bradbury (Canyon-SRAM) bleven het langst voorop, maar werden op de flanken van de Mont Ventoux alsnog ingerekend door een stevig uitgedunde favorietengroep. Het was vooral wachten op een demarrage van Cavalli, Rooijakkers of Muzic.

Cavalli superieur op de flanken van de Ventoux

Cavalli bleek uiteindelijk over de sterkste klimbenen te beschikken en ging in de aanval. De Italiaanse was ontketend en wist alsmaar verder weg te rijden van haar naaste belagers. Clara Koppenburg was de enige renster die reageerde op de demarrage van Cavalli, maar moest al snel een tandje terugschakelen en haar meerdere erkennen in de Italiaanse.

Cavalli kwam uiteindelijk met grote voorsprong als eerste over de finish en boekte zo haar derde zege van het seizoen, nadat ze in het voorjaar ook al de beste was in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Het was voor Cavalli bovendien pas haar eerste koers sinds een valpartij in de Ronde van Burgos, nu drie weken geleden. Ze werd op het podium vergezeld door de Duitse Koppenburg en de Française Muzic. Laatstgenoemde wist in de slotfase een moegestreden Rooijakkers nog voorbij te fietsen.

