Roze droom Vervaeke komt niet uit: “Ik kan mezelf niks verwijten”

Louis Vervaeke hoopte vandaag de roze trui over te nemen van Alessandro De Marchi. Het zag er even heel goed uit toen de Italiaan van Israel Start-Up Nation moest lossen, maar het was uiteindelijk Attila Valter die het felbegeerde kleinood wist te veroveren.

Vervaeke kwam vandaag als 22ste over de streep, op 53 seconden van Valter, en dit bleek niet genoeg om de roze trui over te nemen. De 27-jarige Vervaeke staat nu vijfde in het klassement op slechts 25 tellen van de nieuwe Hongaarse leider. “Het was vandaag een speciale dag”, liet de Belg van Alpecin-Fenix na afloop van de zesde etappe weten.

“Ik was verbaasd dat De Marchi er op een gegeven moment in een keer afschoot. Dat gaf me wel even vleugels, maar in de afdaling had ik het heel erg snel erg koud. Mijn eerste gedachte was om niet volledig onderkoeld te raken. Helaas lukte het me echter niet meer om extra kleren aan te doen, aangezien ik zo bevroren was. Ik kon niks meer over mijn armen trekken.”

“Ik denk dat ik daarom, in combinatie met het niet goed meer kunnen eten, te kort kom op de slotklim. Ik kan mezelf echter niks verwijten, want iedereen heeft te maken met dezelfde omstandigheden. Ik kom dus gewoon net iets te kort. Het zijn maar een paar seconden, maar het is wat het is”, concludeert Vervaeke.