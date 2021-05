Attila Valter: “Ooit hoop ik de Giro op mijn naam te schrijven”

Interview

Facebook-berichtje van Attila Valter, deze ochtend voor de start van de zesde Giro-etappe. “Het wordt geen gemakkelijke dag. Ik weet niet of ik de jongerentrui zal kunnen behouden. Maar ik heb het gevoel dat deze Giro nog verrassingen in petto heeft.” Vijf uur later is de eerste verrassing een feit en ze komt van de jonge Hongaar zelf: hij mocht na afloop zijn witte shirt inruilen voor het roze.

Hoeveel tijd verliest Louis Vervaeke? Kan hij leider worden? Of is Remco Evenepoel de nieuwe rozetruidrager? Dat waren zowat de belangrijkste vragen die het Belgische perslegioen in Ascoli Picena zich stelden. Wie? Attila Valter? Verbijstering…

“Haha, sorry dat ik jullie heb ontgoocheld”, lachte de jonge Hongaar de tanden bloot. “Maar als het over Remco of Egan gaat, die krijgen de komende weken nog wel hun kans, hoor. Maar eerst is het aan mij om even dat roze te dragen.”

De verrassingen waarover je het had in je Facebook-bericht. Was dat de eerste die je zelf voor ogen had?

“Wel, ik wist natuurlijk dat ik in goede positie stond in het klassement. Ik had een kloofje op de toppers, dus hoopte ik hen niet te ver te laten wegrijden. Ik was bijzonder gemotiveerd en toen ik er in de laatste vijf kilometer nog aanhing, redeneerde ik: Attila, nu ga je knokken alsof je leven ervan afhangt. Dat roze is voor jou! Ik ben dan ook super blij dat ik het gered heb.”

“Maar eerlijk? Ik verwacht de komende weken misschien nog verrassingen als het over mezelf gaat. Er zijn nog veel etappes die me moeten liggen.”

Hoe lang hoop je dat roze te mogen dragen?

“Het is al een enorme eer dat ik in mijn tweede grote ronde na zes etappes het klassement mag aanvoeren. Wie weet kan ik een Almeida’tje doen, maar van enige druk is zeker een sprake. We zien wel wat de komende dagen brengt.”

Je bent nog ontzettend jong. Is het jouw ambitie om ooit een grote ronde te winnen?

“Dat is wel mijn lange termijn-ambitie, ja. Wat dat betreft zet ik vandaag een stapje in de goede richting. Ooit wil ik hier meedoen om dat roze te mogen aantrekken na afloop van de slotetappe. Dat steek ik niet onder stoelen of banken.”

Het is jouw eerste jaar bij Groupama-FDJ. Al iets opgestoken van teammanager Marc Madiot of je ploegmakker Thibaut Pinot?

“Ik leer elk jaar bij. Ik ben gestart als mountainbiker. Maar naarmate ik ouder werd, kwam ik meer en meer op de weg terecht. Mijn grootste minpunt is dat ik nog steeds niet heel goed in een peloton kan rijden. Daar werk ik aan. Ik ben na het stoppen van Team CCC trouwens bij Groupama-FDJ terechtgekomen omdat ik tijdens de gesprekken voelde dat ze mij écht wilden, dat ze in mij geloofden en me nodig hadden. Het is een op en top professioneel team en ik wil deze roze trui dan ook aan de ploeg opdragen. En aan mijn vader (Tibor, red) die mij coacht.”

Vorig jaar zou de Giro starten in Boedapest, maar dat werd uitgesteld. Hoe gaat het met het wielrennen in Hongarije?

“Ik hoop dat van uitstel geen afstel komt. We willen echt graag die Grande Partenza. Hopelijk volgend jaar, hé. Ik heb in elk geval de proloog al gedaan. Die is echt spectaculair.””Met het wielrennen in Hongarije gaat het de goede kant op. We hebben wel nog een aantal continentale teams of ProTeams nodig om het niveau verder op te krikken. Hopelijk kan ik met deze roze trui iets doen bewegen bij de overheid om in het wielrennen te geloven. In het zwemmen behoren we tot de toplanden in de wereld. Waarom zou dat op termijn in de koers niet kunnen?”