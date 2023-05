Roze droom Skujins komt niet uit: “Ging daarom ook vroeg aan op slotklim”

Toms Skujiņš was dinsdag een van de hoofdrolspelers in de vierde etappe van de Giro d’Italia, maar de Let bleef uiteindelijk met lege handen achter. De renner van Trek-Segafredo droomde in de finale van de ritzege én zelfs de roze trui, maar moest zijn meerdere erkennen in Aurélien Paret-Peintre en Andreas Leknessund.

“Om te beginnen was het geen eenvoudige dag”, begint de 31-jarige Skujiņš zijn relaas op de website van zijn ploeg Trek-Segafredo. “Dat het een hectische en interessante etappe zou worden, viel wel te verwachten. Onze ploeg wilde in de kopgroep zitten en Bauke Mollema, Natnael Tesfatsion, Amanuel Ghebreigzabhier en ik mochten het proberen. Het duurde vrij lang tot onze kopgroep ook daadwerkelijk vertrokken was.”

In deze kopgroep van zeven zaten liefst twee renners van Trek-Segafredo: Skujiņš en Ghebreigzabhier. Deze vlucht kreeg uiteindelijk een vrijgeleide van het peloton en bleef weg tot aan de finish. “We werkten voorin heel goed samen. Amanuel en ik streefden andere doelen na, maar we moesten natuurlijk wel rekening houden met onze concurrenten. De ritzege was het belangrijkste, al had Amanuel ook een kans om voor de bergtrui te gaan.”

“Ik droomde zelf even van de roze trui, zelfs met de voorsprong van Leknessund. Ik probeerde het dan ook met een vroege aanval op de slotklim, maar al snel werd duidelijk dat Leknessund en Paret-Peintre over de beste benen beschikten. Vanaf dat moment trokken we vol de kaart van Amanuel, maar ze waren gewoon sterker.”

Gegokt en verloren dus, maar Skujiņš heeft zeker geen spijt van zijn vroege aanval. “Derde worden is zeker niet slecht, maar ik had wel op meer gehoopt. Toch hebben we nergens spijt van. Het was een mooie strijd en de sterkste renner heeft gewonnen.”