Roy van den Berg jaagt droom na zonder BEAT: “Voor het goud moet alles wijken”

Hij overviel BEAT Cycling Club met de mededeling dat hij wilde vertrekken bij de baanploeg: Roy van den Berg behoort niet langer tot de sprintkern van BEAT. Hij focust zich volledig op zijn rol als starter van de ‘gouden’ teamsprint, om die ploeg nog meer als een machine te laten draaien. “Ik heb er een goed gevoel bij richting Tokio. Ik kan mij helemaal focussen op de teamsprint”, legt hij uit aan WielerFlits.

“Deze manier is het meest succesvol, zodat we de teamsprint kunnen verbeteren en nog sneller kunnen zijn dan ooit. Met die gedachte heb ik de keuze gemaakt”, aldus Van den Berg, die de laatste jaren de vaste starter was van de commerciële teamsprint van BEAT en zicht tijdens kampioenschappen onderscheidde als de snelste starter voor de nationale ploeg.

‘Ik wil mijzelf blijven verbeteren’

“De afweging die ik heb moeten maken was lastig”, vervolgt hij. “Ik heb het heel goed gehad bij BEAT, een hechte ploeg. Ik heb een groot doel en dat is olympisch goud. Daar wil ik op mijn best zijn en dit voelt voor mij het beste. Je ziet dat we steeds harder gaan fietsen. Ik fietste vaak in de wereldbekers voor BEAT en door deze keuze kan ik ook wereldbekers rijden met de nationale ploeg, mits ik de snelste starter ben. Dat is wel een van de eisen.”

Van den Berg hoopt door zijn beslissing nog meer ingespeeld te raken op Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, de sprinters met wie hij op het afgelopen WK goud veroverde door twee wereldrecords te rijden. “Straks hebben we misschien drie wereldbekers waarbij we met dat WK-team samen kunnen fietsen. Als we met oog op Tokio nog meer samen rijden, kunnen we nog meer op elkaar ingespeeld raken”, stelt Van den Berg.

Veel nieuwe dingen zijn er niet voor de starter. “Ik trainde altijd al met de nationale ploeg, dus er verandert niet heel veel. Ik wil mijzelf blijven verbeteren. Tijdens wereldbekers met de nationale ploeg kan ik nog meer belangrijke wedstrijden op hoog niveau rijden en zo nog sneller worden. Dat is de achterliggende gedachte, puur gericht op de sport. Voor het goud moet alles wijken”, zegt hij.

BEAT gaat op zoek naar vervanger voor teamsprint

Binnen BEAT wordt gebaald. “Het is jammer dat Roy vertrekt”, reageert manager Geert Broekhuizen. “We hebben sinds 2017 samen veel successen behaald. Dat het een jaar voor de Olympische Spelen stopt is jammer. We hebben begrip voor zijn keuze richting Tokio en wensen hem daarbij succes. Zelf hebben we met Theo Bos iemand die ambitieus is als starter. Samen met hem gaan wij richting de Olympische Spelen werken. Dat kan een mooi gevecht worden.”

BEAT Cycling Club heeft naast Bos ook nog Matthijs Büchli onder contract. Het team gaat op zoek naar een vervanger voor Van den Berg, die als tweede of derde pion kan fungeren in de teamsprint. Daarbij staat BEAT ook open voor buitenlandse sprinters.

Van den Berg vindt het begrijpelijk dat het management van BEAT baalt van zijn vertrek. “Ik overviel ze wel. Dat kan ik mij ook wel voorstellen. Je gaat toch een tweevoudig wereldkampioen missen. Mede door de ploeg heb ik ook zo’n hoog niveau gehaald. Daar ben ik ze zeker heel dankbaar voor. Mijn keuze ging ook niet over een nacht ijs. Ik heb het goed afgewogen en dit is mijn ideale plaatje. Als sporter moet je keuzes maken om het grote doel te kunnen halen. Daarin past deze move goed”, aldus de sprinter.