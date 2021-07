Roy Eefting begint Topcompetitie met winst in Omloop der Kempen

Roy Eefting heeft de eerste wedstrijd van de Schwalbe Topcompetitie 2021 gewonnen. De renner van WV De Kannibaal, die we vooral kennen als baanrenner, was na een attractieve en regenachtige Omloop der Kempen de beste in een massasprint. Bovendien is Eefting de eerste leider in de Topcompetitie.

Na een onrustige openingsfase met diverse aanvalspogingen wist een kopgroep met zeventien renners weg te rijden. Alle grote ploegen hadden pionnen mee van voren, waardoor de achtervolging moest komen van Home Solutions, een Belgische clubploeg. De kopgroep kreeg ruim twee minuten cadeau. Door de regenval in de regio Veldhoven was het peloton een groot slagveld.

Dat had ook zijn uitwerking in de kopgroep. Hartthijs de Vries, Rens Tulner en Jasper de Laat wisten zich in volle finale los te weken van de rest. De onderlinge verschillen waren echter klein. Rick Ottema wist bijvoorbeeld in de slotkilometers nog de oversteek te maken, al volgde het peloton op slechts tien seconden van de vier koplopers.

Het peloton stelde alles in het werk om er een massasprint van te maken en dat lukte ook: Roy Eefting bleek uiteindelijk de snelste in de natte straten van Veldhoven.