Rotterdam wil in 2022 internationale vrouwenkoers organiseren

Op weg naar een mogelijke Tourstart in 2024 of 2025 wil Rotterdam ook meer aandacht schenken aan het vrouwenwielrennen. De Maasstad wil volgend jaar dan ook een internationale vrouwenwedstrijd organiseren: de Rotterdam Tour.

Dat valt te lezen in het bidbook, dat vandaag in Rotterdam is overhandigd aan Tourbaas Christian Prudhomme. De stad streeft naar een wedstrijd van het hoogste niveau. “Een serieuze stap die past bij de toenemende aandacht voor het vrouwenwielrennen”, kunnen we lezen in het bidbook.

Rotterdam is niet alleen van plan om een eigen vrouwenwedstrijd te organiseren. Eerder werd al duidelijk dat de stad zich kandidaat stelt voor de aankomst van de Tour Féminin, waarschijnlijk in 2023. Het is overigens nog niet zeker of er over twee jaar een meerdaagse Tour de France-wedstrijd voor vrouwen komt.

Er zijn wel plannen om vanaf 2022 weer met een meerdaagse wielerkoers te komen. Dit jaar moeten de vrouwen het doen met de eendagskoers La Course.