Rotterdam maakt pas vanaf 2026 een kans op start Tour de France

Rotterdam moet de komende drie jaar zeker nog niet op een Grand Départ van de Tour de France rekenen. Dat heeft een vertegenwoordiger van Tour-organisator ASO tijdens het Critérium du Dauphiné aan WielerFlits verklaard. In 2023 start de Tour in Bilbao terwijl de ronde een jaar later volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport in Florence zal beginnen. Daarna zal weer een Grand Départ in Frankrijk zijn.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Vorig jaar hielden Rotterdam, Den Haag en Valkenburg nog een persconferentie waarbij Tour de France-directeur Christian Prudhomme aanwezig was. Daarin gaven de Nederlandse steden aan dat ze voor de komst van de Tour van 2024 of 2025 gingen. ASO heeft nu dus aangegeven dat ze pas vanaf 2026 een kans maken dat de grootste wielerwedstrijd naar Nederland komt.

Wel maakt Rotterdam nog altijd kans op de start van de Tour de France Femmes in 2024. Ook Valkenburg komt dan in beeld om in de Tour voor vrouwen te worden opgenomen. Dit jaar wordt de eerste editie van de Tour de France Femmes verreden met de start in Parijs en de laatste rit naar La Planche des Belles Filles.