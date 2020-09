Provincie Limburg wil opnieuw Touretappe organiseren zaterdag 5 september 2020 om 10:36

De provincie Limburg en de gemeente Limburg zetten vol in op het binnenhalen van een etappe in de Tour de France. Daarom werd afgelopen maand een bidbook overhandigd aan koersdirecteur Christian Prudhomme.

Het was Joost van den Akker, gedeputeerde van de provincie Limburg, die het nieuws lanceerde in het wielerprogramma Tour de L1mbourg. “Met onze delegatie hebben we in Parijs een uur lang de kandidatuur van Limburg toegelicht en ook aangegeven dat het wielrennen bij Limburg hoort, zoals de Tour bij Frankrijk. We vinden het ook echt tijd dat de Tour weer naar Limburg komt en we willen daarin investeren.”

De eerdere druk bezochte Touretappes door Limburg zijn volgens Van den Akker de essentie van de kandidatuur. “Juist omdat we in de jaren daarna steeds hebben gezegd: ‘We willen dat de Tour weer terugkomt’, staat dat ook bij Prudhomme op zijn netvlies. Hij heeft ook gezegd: ‘Limburg is de wielerprovincie van Nederland. Jullie hebben enthousiast jullie kandidatuur kunnen brengen.” De bestuurder heeft goede hoop dat de Tour de komende jaren naar zijn provincie komt.

Creatief

Mogelijk biedt de Tour de France van 2022 al mogelijkheden als de Grand Départ in Kopenhagen wordt gehouden. Van den Akker: “Van Kopenhagen, via Kopenhagen naar Frankrijk is wel creatief. Alleen door de wijzigingen met corona en de start volgend jaar in Bretagne is ook de Tourdirectie alle schema’s aan het omgooien. Wij zien de kans dat er vanaf 2022, in 2023, 2024 of maximaal 2025, een mogelijkheid is.”