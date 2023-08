Roodhooft over voorbereiding Van der Poel: “Hij heeft alles kunnen doen wat hij wilde”

Volgens Christoph Roodhooft is de voorbereiding van Mathieu van der Poel op het WK in Glasgow prima verlopen. De manager van Alpecin-Deceuninck geeft aan dat Van der Poel na de Tour de France naar Spanje is vertrokken. “Daar heeft hij rust genomen en is hij weer rustig gaan trainen.”

Van der Poel ging volgens Roodhooft vooral naar Spanje vanwege het goede weer. “Hij is volledig hersteld en heeft alles kunnen doen wat hij wilde.” Het griepje uit de Tour, dat hem ongeveer tien dagen parten speelde, is dus geen issue meer bij de Nederlander.

De Belg verwacht dan ook dat zijn pupil een rol van betekenis gaat spelen in de finale. Zeker na het mislukte WK in Wollongong. “Mathieu ken ik als iemand die tegenslagen juist snel kan omzetten in mooie dingen. Zijn grootste kwaliteit is het omzetten van de knop.”

Dat belooft veel. “Mathieu wordt alleen maar sterker na 250 kilometer”, eindigt hij. “Hier in Glasgow kan hij van zijn eigen kracht uitgaan en in de finale meedoen om de zege.”