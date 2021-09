Roodhooft: “Wat zegt de rug van Mathieu na een inspanning in koers? Dat willen we leren”

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Mathieu van der Poel zondag zijn rentree zal maken in de Antwerp Port Epic. De Nederlander kampte de voorbije weken met de nodige rugproblemen, maar het gaat nu weer de goede kant op. “De voorbije dagen heeft Mathieu tot vier uur per dag op de fiets gezeten. Dat is hoopgevend”, aldus ploegleider Christoph Roodhooft in gesprek met Het Nieuwsblad.

Van der Poel kon door een hernia de afgelopen weken niet fatsoenlijk trainen en dus koersen. Hij moest na zijn zware valpartij op de Olympische Spelen in Tokio onder meer het WK mountainbike en de Benelux Tour laten schieten. Voor Van der Poel ziet het er nu echter een stuk rooskleuriger uit. Roodhooft over zijn poulain: “De voorbije dagen heeft Mathieu tot vier uur per dag op de fiets gezeten. Dat is hoopgevend. Er is verbetering.”

“Zijn rug laat het weer toe om te fietsen”

“In augustus had hij periodes dat hij constant pijn had in zijn onderrug, de hele dag door. Dat is voorbij. Hij doet intensief oefeningen bij fysiotherapeut David Bombeke, is in behandeling bij een kinesist… Zijn rug laat weer toe om te fietsen.” Komende zondag hoopt Van der Poel goede signalen te krijgen in de Antwerp Port Epic, een Belgische eendagskoers van UCI 1.1-niveau over liefst 47 onverharde stroken, maar Roodhooft houdt nog een slag om de arm.

“Er waren verschillende opties om de volgende weken aan te pakken. Of hij ging nog een keer op hoogtestage, of hij hield het puur bij trainingen. Maar dat zag Mathieu zelf niet zitten. Ook door die onzekerheid: een koers is nog altijd iets anders dan een training. Niet vergeten dat het intussen twee maanden, van de Tour de France, geleden is dat hij nog op de weg gekoerst heeft. Wat zegt die rug na een inspanning in koers? Dat willen we zondag leren.”

Vraagtekens

De vraag is ook of de Nederlandse alleskunner al over de vorm beschikt om zondag een rol van betekenis te kunnen spelen in de finale. “Naast de rug is er zijn conditie. Na die val op de Spelen heeft hij nooit meer echt onbezorgd kunnen trainen”, aldus Roodhooft. “Het was altijd met tussenpozen. Nu eens twee dagen, dan weer drie dagen, en nooit voluit. Dat gaat sporen nalaten. Bovendien: Mathieu mag dan een renner zijn die heel snel in conditie geraakt, we spreken wel over een WK. Dat is nog een andere gradatie.”

Van der Poel heeft de ambitie uitgesproken om later deze maand ‘gewoon’ deel te nemen aan het WK wielrennen, maar Alpecin-Fenix houdt alle opties open. Zo is er de mogelijkheid dat Van der Poel alsnog past voor het WK, maar een week later wél aan de start staat van Parijs-Roubaix. Roodhooft: “Al laat Mathieu duidelijk verstaan dat hij er alles aan wil doen om het WK te rijden. Hij mag dan een Hollander zijn, ook voor hem is dit een WK in eigen land. Dat wil hij niet zomaar laten schieten.”