maandag 15 januari 2024 om 17:00

Ronhaar maakt geen doel van cross in Benidorm, Van der Haar ligt op schema voor WK

Video Pim Ronhaar en Lars van der Haar stonden zondag beiden op het podium van het NK veldrijden. Nu richten de twee renners van Baloise Trek Lions hun vizier op het WK in het Tsjechische Tábor. Samen met hun ploeggenoot en kersvers Nederlands kampioen Joris Nieuwenhuis trekken ze naar Spanje voor een trainingskamp.

“Ik ga twee weken hard trainen in Spanje”, vertelde Ronhaar na afloop van het NK aan WielerFlits. “Benidorm (de wereldbekermanche aldaar, red.) is niet echt een doel. Ik ga doordeweeks ook niet echt afbouwen qua training. Na Benidorm rijd ik Hoogerheide, waarna ik een week weinig zal doen. Daarna is het knallen in Tábor.”

Van der Haar: “Hoef geen extra rust in te bouwen”

Ook Van der Haar zal dus afreizen naar Spanje voor nog een paar goede trainingen. “Ik hoef niet extra rust in te bouwen richting het WK, ik voel me eigenlijk wel goed”, zei hij na zijn derde plaats in Hoogeveen. “Vorige week had ik een heel slechte dag in Zonhoven, vandaag had ik wel een goede dag.”



“Het is altijd moeilijk meten, omdat ik niet mee kon doen voor de overwinning, maar voor mijn gevoel waren mijn benen prima. Ik lig op zich gewoon op schema voor het WK.”