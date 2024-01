Nick Doup • maandag 15 januari 2024 om 07:30 maandag 15 januari 2024 om 07:30

Lars van der Haar zocht zelf contact met UCI-topman Van den Abeele na uitspraken: “Ik ben alles behalve anti-Wereldbeker”

Video De discussie over de opzet van de Wereldbeker veldrijden is weer opgelaaid, nu UCI-veldritbaas Peter Van den Abeele zijn zegje heeft gedaan over aanstaande veranderingen. Daarbij haalde hij ook Lars van der Haar aan, die al langere tijd fel tegenstander is van de huidige opzet van de Wereldbeker. Van der Haar werd anti-Wereldbeker genoemd, en juist daardoor heeft de crosser contact opgenomen met de UCI-topman. Dat vertelt hij aan WielerFlits.

In een uitgebreid interview met WielerFlits vertelde Van den Abeele dat de UCI serieus nadenkt over de opzet van de Wereldbeker 2024-2025. Er gaan wijzigingen plaatsvinden, dat is wel zeker. Ook reageerde hij op kritiek vanuit de renners. “Ik begrijp soms de renners niet goed. Zeker de uitleg van Lars van der Haar. Die was in zijn uitspraken vaak zeer anti-Wereldbeker. Wat moeten we dan doen? Een gebalde Wereldbeker met elke zaterdag en zondag een manche, van midden december tot eind januari? Dat kan ook.”

‘Ik heb altijd gevonden dat het te veel is in de Wereldbeker’

De Woudenberger heeft de uitspraken ook gelezen en heeft daarop actie ondernomen. “Ik heb Peter verteld dat ik het jammer vind dat hij het zo zei, want ik ben alles behalve anti-Wereldbeker. Ik ben pro-cross en pro-alles”, zegt hij met een knipoog, maar met een serieuze ondertoon voor de camera van WielerFlits. “Ik heb altijd gevonden dat het iets te veel is. Ik denk dat je daar nu de gevolgen van ziet.”

Begin februari gaat de UCI namelijk vooral discussiëren over de verminderen van het aantal manches in de Wereldbeker. De huidige opzet, met liefst veertien crossen, verdwijnt. Van der Haar haalt een ander interview aan, waarin wordt aangetoond dat de huidige opzet niet werkt. “Als je het verhaal hoort van Timon Rüegg dat het veldrijden in Zwitserland al niet meer leeft, door de Wereldbeker, dat is gewoon jammer.”

“Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om een prachtige Wereldbeker neer te zetten waar iedereen tevreden mee is”, aldus Van der Haar. “We moeten nog steeds naar de kalender kijken, maar Peter zei ook: ‘Waar gewerkt wordt, zijn altijd mensen die zeuren.’ Daar was ik er nu een van, maar ik hoop gewoon dat ze er iets moois van maken en ik denk zeker dat het beter wordt als het iets minder is.”

‘Ik zie Van den Abeele als een zeer goede UCI-coördinator’

De crosser van Baloise Trek Lions had nu voor het eerst contact met de UCI-topman. “Ik heb hem een berichtje gestuurd. Daarvoor heb ik hem nooit gesproken, maar hij staat er zeker voor open. Ik zie Peter als een zeer goede UCI-coördinator, dus ik denk dat het goed gaat”, benadrukt Van der Haar. “Maar soms is het niet slim om alles via de media te doen.”

Wel begrijpt hij dat er steeds vragen blijven komen. “Ik verzet mij al vijf jaar hiertegen. En als je een grote mond hebt, dan is het meer dan correct dat daar ook vragen over komen. Ik hoop dat het de goede kant op gaat. Ik ben blij dat er verandering komt. Wat dat dan ook wordt, zien we dan wel weer. Dit is zeker een goed begin.”

