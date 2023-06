Ronde van Zwitserland voor vrouwen gaat ook ‘gewoon’ door

De wielerwereld is in rouw na het noodlottige ongeval van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland, maar de Zwitserse wielerkoers krijgt dit weekend wel een vervolg. De organisatie heeft inmiddels ook laten weten dat de vrouweneditie zal doorgaan.

De rensters beginnen vanavond met een korte openingsrit van 56 kilometer aan de vierde editie van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. “De vrouwen en alle teams verdienen een Tour de Suisse Women. We zijn er zeker van dat we de vrouwelijke rensters een professionele en veilige wedstrijd kunnen aanbieden”, legt koersdirecteur Olivier Senn uit in een perscommuniqué.

De vierdaagse wielerkoers door Zwitserland maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de Women’s WorldTour en kan rekenen op een mooi deelnemersveld, maar het tragische ongeval van Mäder zal de komende dagen wel als een donkere wolk boven de koers hangen.

Met Demi Vollering, Marlen Reusser, Lucinda Brand, Katarzyna Niewiadoma, Lizzie Deignan, Elisa Longo Borghini en Marta Bastianelli zullen er aardig wat toppers aan de start verschijnen. De Ronde van Zwitserland voor vrouwen duurt van 17 tot en met 20 juni.