Ronde van Zwitserland gaat in aangepaste vorm door

De Ronde van Zwitserland 2023 krijgt zaterdag en zondag een vervolg. Na het overlijden van Gino Mäder plaatste koersdirecteur Olivier Senn daar vraagtekens bij. Na overleg met onder meer de CPA en de UCI, heeft de organisatie vrijdagavond besloten de koers voort te zetten. Voor zaterdag zijn er wel een paar aanpassingen.

Uiteraard hadden de verschillende stakeholders in koers de laatste stem over de voortgang van de koers. Na een zorgvuldige afweging, heeft de organisatie vrijdagavond aan de teams laten weten dat etappe zeven op het origineel uitgetekende parcours zal plaatsvinden via de normale tijdschema’s. De tijdsverschillen voor het algemeen klassement zullen worden opgemaakt op 25 kilometer voor het einde.

Voor dat laatste is de organisatie nog in afwachting van goedkeuring van de UCI. In dat geval hoeven de klassementsrenners zich na dat punt niet meer druk te maken om tijdsverlies. Wel staat ritwinst nog altijd op het spel. De achtste en laatste etappe op zondag (een individuele tijdrit over 26 kilometer) zullen onder normale omstandigheden plaatsvinden. Normaal valt dan de beslissing voor eindwinst.

Lees ook: In memoriam: Gino Mäder, de talentvolle klimmer die op weg was naar de wereldtop