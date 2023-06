Doorgaan Ronde van Zwitserland nog onzeker: “Gaan open discussie voeren”

Het is nog niet zeker of de Ronde van Zwitserland de komende dagen doorgaat. Dat vertelde de organisatie in een persconferentie na de geneutraliseerde zesde rit.

“Vandaag moet het alleen over Gino gaan. Onze focus lag vandaag op het organiseren van de memory ride ter nagedachtenis aan hem”, aldus de organisatie.

“We hebben met zijn ouders gesproken en zij hebben aan ons meegegeven dat we niet verdrietig moeten zijn en dat we hem positief moeten herinneren. Hier nu een knoop over doorhakken, is niet makkelijk. Iedereen is emotioneel, we kenden Gino allemaal.”

De knoop zal vanavond of morgenochtend definitief worden doorgehakt, aldus de organisatie. “We moeten goed discussiëren of het veilig is om nog een koers te organiseren. Dat gaan we onder meer doen met de CPA en de UCI. Het wordt een open discussie en nemen daarna een beslissing.”