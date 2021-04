Ronde van Vlaanderen 2021: Dit zeggen de favorieten voor de start

Overzicht

Feest in Vlaanderen! Vandaag is dé dag, de dag van de Ronde van Vlaanderen. In dit overzicht bundelen we zoveel mogelijk de startinterviews van de favorieten voor de overwinning.

Wout van Aert

Aan vertrouwen geen gebrek bij Wout van Aert voor de start. “Ik ben zeker even goed als vorig jaar”, stelt hij. “Toen was het wel het einde van een lang seizoen. Ik heb wel het gevoel dat ik er mentaal meer klaar voor ben. Ik heb meer naar hier kunnen toewerken.”

Mathieu van der Poel

In zijn startinterview zegt de titelverdediger dat hij niet wakker heeft gelegen van zijn mindere wedstrijd in Dwars door Vlaanderen. “Meestal beperkt het zich tot één koers dat het wat minder gaat. Ik hoop wel op een heel goede dag vandaag, en dat kan ook, maar ik heb er niet zo naar toegewerkt als vorig jaar.”

Dylan van Baarle

Dylan van Baarle won met Dwars door Vlaanderen de laatste test voor de Hoogmis. “Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn als we podium rijden, maar we staan aan de start om te winnen. Ik denk wel dat ik voor de aanval moet kiezen”, zegt hij voor de microfoon van Sporza.

Greg Van Avermaet

“Topfavoriet of niet: de benen beslissen over de uitslag”, aldus Greg Van Avermaet voor de start. “Het is wel een beetje een voordeel dat ik niet te veel bekeken word in het peloton. Men reageert dan misschien iets minder snel en dat is wel een voordeel. Ik denk dat de vorm in stijgende lijn is. Normaal is de Ronde de koers die me het meest ligt van allemaal.

Sep Vanmarcke



Sep Vanmarcke staat met vraagtekens aan de start van zijn twaalfde Ronde van Vlaanderen, al had hij ook goed nieuws voor de start. “Ik ben volledig genezen van mijn verkoudheid. Ik ben gezond, maar ik weet niet of mijn conditie afgezwakt is. Dat is voor mij en voor jullie een vraagteken. Ik hoop dat ik het voordeel van de frisheid heb.”

Peter Sagan

De Ronde-winnaar van 2016 oogde vol goede moed aan de start. “Of ik de finale zal rijden? We’ll see”, zei Sagan op gekende wijze. “Dat ik een van de favorieten ben en niet de topfavoriet? Dat is net hetzelfde.

Oliver Naesen

Dit is de mooiste wedstrijd van het jaar, het is een eer om hier te mogen starten. We gaan ons erin smijten. Het wordt een heel zware dag, we moeten de hele dag attent zijn en ons niet laten verrassen. Vanaf de tweede keer Oude Kwaremont weten we of het goed komt, vanaf dan moeten we gaan.”

Julian Alaphilippe

“Het is een eer dat Eddy Merckx mij de topfavoriet noemt, maar ik denk niet dat ik de grote favoriet ben. Ik voel me wel goed, ik ben gemotiveerd en we hebben een sterke ploeg. We gaan het zien.”

Yves Lampaert

“Ik ben blij dat het wat frisser is vandaag dan in Dwars door Vlaanderen. Het was weer om op het terras te zitten, voor koersen was het warm genoeg. We hopen vandaag collectief sterker voor de dag te komen dan in Gent-Wevelgem. Het zou ideaal zijn om het op z’n Asgreens te doen.”

Kasper Asgreen

“Ik ben goed hersteld van mijn val in Dwars door Vlaanderen. Ik voel me de laatste dagen goed op training. Ik houd van alle kasseienklassiekers; het zijn heel speciale wedstrijden. Het is jammer dat we Zdenek Stybar moeten missen, maar zijn gezondheid gaat voor. Hij komt zeker sterker terug. Wij gaan vandaag ons best doen om te winnen. We zetten niet alles op Julian Alaphilippe, we gaan koersen zoals we altijd koersen.”

Alexander Kristoff

“Het is natuurlijk mijn ambitie om te winnen. De start van het seizoen was niet zo goed, maar de vorm komt terug. Ik voelde me best goed in Dwars door Vlaanderen. Misschien ben ik net op tijd in vorm voor de Ronde. Als ik de kans zie en de benen heb, ga ik het proberen. We hebben ook nog Matteo Trentin in de ploeg. Hij is misschien ook in staat om een van de Grote Drie te volgen.”

Michael Matthews

“Ik houd van deze wedstrijden. Vorig jaar moest ik missen en ik ben heel blij dat ik er nu weer bij ben. Ik voel dat de vorm elke dag beter wordt. Ik hoop dat het team actief mee kan koersen, zoals de afgelopen wedstrijden, en dat ik mijn benen kan sparen voor de finale.”

Jasper Stuyven

“Het is heel aangenaam dat ik al een monument op zak heb. Maar de Ronde is nog groter. Mocht er een kans komen, ga ik deze wedstrijd niet zomaar weggeven. Het is een moeilijke week geweest voor iedereen. Als iedereen op volle kracht rijdt hebben we een heel sterke ploeg. Ik denk dat Wout van Aert de controle zal pakken en dan is het kijken of Alpecin-Fenix of Deceuninck-Quick-Step al dan niet aan het spel willen meedoen. Dat zullen we zien.”