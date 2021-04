Wout van Aert voor start Ronde van Vlaanderen: “Ik ben zeker even goed als vorig jaar”

Wout van Aert is klaar om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Voor de start van de Ronde van Vlaanderen zegt hij bij Sporza mentaal meer klaar voor de Hoogmis te zijn.

“Ik ben zeker even goed als vorig jaar”, windt het goudhaantje van Jumbo-Visma er geen doekjes om. “Toen was het wel het einde van een lang seizoen. Ik heb wel het gevoel dat ik er mentaal meer klaar voor ben. Ik heb meer naar hier kunnen toewerken.”

In een filmpje dat op social media de ronde deed is te zien hoe Van Aert van de week hard de Oude Kwaremont op reed. Al te veel waarde wil hij er niet aan hechten: “Het draait om koersen winnen. Ik moest een goede training doen, en ik had een goed gevoel. Dat was belangrijker dan die tijd. Ik heb de afgelopen week goed kunnen herstellen en mezelf terug kunnen prikkelen om er klaar voor te zijn.”

Dat het parcours pittiger is dan vorig jaar, weet Van Aert: “Het is zeker lastiger dan de ingekorte editie van vorig jaar. Het zwaardere parcours is in mijn voordeel. Van der Poel kan vandaag een bondgenoot zijn. Vorig jaar hebben we ook moeten samenwerken om aan de finish te geraken. Maar ik zeg niet wanneer ik mijn sprint ga inzetten.”

Lees ook: Wout van Aert klaar voor Ronde van Vlaanderen