Ronde van Valencia ambieert WorldTour-status

De Ronde van Valencia is nu nog een UCI 2.Pro-wedstrijd, maar de organisatie van de Spaanse rittenkoers hoopt binnen vier jaar uit te groeien tot een WorldTour-wedstrijd. “Om zo deel uit te maken van de Champions League van het wielrennen”, aldus koersdirecteur Ángel Casero.

“De ambitie is om binnen drie tot vier jaar deel uit te maken van de WorldTour”, zo laat Casero, in 2001 winnaar van de Vuelta a España, weten aan Cyclingnews. “Het is de volgende grote uitdaging en geeft ons de ruimte om alle WorldTour-ploegen uit te nodigen. Dat is nu niet mogelijk, aangezien we niet over een WorldTour-status beschikken.”

Vijftien WorldTour-ploegen

“Zo moest ik voor de aankomende editie (3 tot en met 7 februari 2021, red.) van de ronde drie WorldTour-ploegen teleurstellen. Het is lastig om een keuze te maken en te beslissen welke ploegen straks niet mogen deelnemen.” Casero rekent volgend jaar op maar liefst vijftien WorldTour-ploegen en zeven ProTeams.

Het is nog even wachten op het definitieve parcours van de 72e editie van de Ronde van Valencia, maar zeker is dat de renners beginnen in Elche. Ook staat er een individuele tijdrit en een bergetappe op het programma. Dit jaar ging de eindzege naar Tadej Pogačar, voor Jack Haig en Tao Geoghegan Hart.