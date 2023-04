Ronde van Romandië: dit zijn de verschillen na de proloog

Overzicht

De proloog van de Ronde van Romandië – gewonnen door Josef Černý – heeft gelijk voor verschillen gezorgd tussen de klassementsrenners. Zo kijken renners als Ion Izagirre, Alexey Lutsenko en Michael Woods al tegen een behoorlijke achterstand aan. WielerFlits zet de verschillen op een rij.

Van de klassementsrenners deed Tobias Foss de beste zaken, al tempert de Noor van Jumbo-Visma de verwachtingen. Ook Juan Ayuso zal tevreden terugkijken op zijn proloog. De Spanjaard werd in zijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen dertiende, op slechts elf seconden van ritwinnaar Černý. Romain Bardet, de gebroeders Adam en Simon Yates maar ook Egan Bernal wisten de schade dan weer te beperken.

Ion Izagirre, Alexey Lutsenko en Michael Woods maakten een minder goede beurt en kijken nu toch al tegen een serieuze achterstand aan. De grootste verliezer was echter Rui Costa. Bij zijn eerste aanzet op het startpodium schoot zijn voorblad van zijn fiets. Met een flinke grimas en pijn aan de knie werd de oud-wereldkampioen weer op gang gebracht, maar de coureur was in de daaropvolgende kilometers niet meer vooruit te branden en kwam op bijna 5(!) minuten binnen.

Verschillen tussen de klassementsrenners/favorieten na de proloog

2. Tobias Foss (Jumbo-Visma)

13. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 11s

24. Fausto Masnada (Soudal Quick-Step) op 14s

26. Romain Bardet (Team DSM) op 15s

27. Bob Jungels (BORA-hansgrohe) op 16s

29. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) op 17s

32. Adam Yates (UAE Emirates) op 18s

33. Matteo Jorgenson (Movistar) op 18s

35. Mark Padun (EF Education-EasyPost) op 18s

38. Simon Yates (Jayco AlUla) op 19s

44. Gino Mäder (Bahrain Victorious) op 21s

47. Simon Carr (EF Education-EasyPost) op 22s

64. Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) op 24s

68. Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) op 25s

69. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 25s

70. Eddie Dunbar (Jayco AlUla) op 25s

71. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) op 25s

78. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) op 26s

80. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 26s

82. Tom Gloag (Jumbo-Visma) op 26s

99. Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty) op 32s

105. Rein Taaramäe (Intermarché-Circus-Wanty) op 34s

106. Ion Izagirre (Cofidis) op 34s

107. Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) op 34s

127. Lenny Martinez (Groupama-FDJ) op 40s

140. Michael Woods (Israel-Premier Tech) op 47s

154. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) op 4m15s*

* Rui Costa kreeg bij de start te maken met materiaalpech en reed met kniepijn de proloog uit.