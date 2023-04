Verrassende Josef Cerny verslaat toppers in proloog Ronde van Romandië

De proloog van de Ronde van Romandië 2023 is gewonnen door Josef Černý. De Tsjechische hardrijder van Soudal Quick-Step wist in Port-Valais de grote namen te verrassen en bleef wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss en Rémi Cavagna nipt voor. Černý is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de Zwitserse rittenkoers.

De stofwolken van Luik-Bastenaken-Luik zijn inmiddels alweer opgetrokken. Maar dat het voorjaar nu echt ten einde is, betekent niet dat er niet meer gekoerst wordt. De Ronde van Romandië begon vandaag namelijk met een proloog van 6,8 kilometer in Le Bouveret. Eerst reden de renners weg van het dorp, dat gelegen is aan het Meer van Genève, om er vervolgens langs de Rhône weer terug naartoe te keren. In totaal lagen er drie bochten in het parcours, maar voor de rest was het stoempen op de grote plaat.

Ivo Oliveira met eerste richttijd

De eerste renner op het startpodium was Jonathan Bögli. De relatief onbekende Zwitser mocht om 14.50 uur aan zijn proloog beginnen, maar zijn eindtijd (8:59) was zeker niet goed genoeg voor een hoge klassering. Het was wachten op de eerste échte specialisten in dit onderdeel. Zo keken we uit naar de prestatie van Ivo Oliveira. De Portugese hardrijder van UAE Emirates raasde met een gemiddelde van 54 kilometer per uur over het parcours, kwam tot een tijd van 7:34 en wist zo de eerste richttijd te realiseren.

Oliveira mocht dus plaatsnemen in de hot seat, maar moest al snel weer plaatsmaken voor Nico Denz. De Duitser van BORA-hansgrohe kwam aan de finish tot een tijd van 7:29 en was dus nog eens vier seconden sneller dan zijn Portugese concullega. Een andere Portugees, Rui Costa, kende dan weer een valse start. Bij zijn eerste aanzet op het startpodium schoot het voorblad van zijn fiets. Met een flinke grimas en pijn aan de knie werd de oud-wereldkampioen weer gedepanneerd, maar de coureur was in de daaropvolgende kilometers niet meer vooruit te branden en kwam op bijna 5(!) minuten binnen.

Černý stoot Denz van de troon

Nikias Arndt (7:37) en Nelson Oliveira (7:35) deden het een stuk beter, al kwamen ook deze hardrijders niet aan de scherpe tijd van Nico Denz. We hoefden echter niet lang meer te wachten op een nieuwe beste tijd. Denz werd uiteindelijk van zijn troon gestoten door Josef Černý. De Tsjechische hardrijder van Soudal Quick-Step was goed voor een gemiddelde van 55 km/u en een tijd van 7:25, en was daarmee vier seconden sneller dan de Duitser. Černý was echter nog niet zegezeker, met toppers als Matteo Sobrero, Ethan Hayter en Rémi Cavagna nog op het startformulier.

Sobrero, vorig jaar nog tijdritwinnaar in de Giro d’Italia, kwam echter niet in de buurt van Černý. De Italiaan van Jayco AlUla strandde op negen seconden. Joel Suter kwam wel aardig dicht in de buurt van de tijd van Černý, maar bleef toch steken op vijf seconden. Dat was ook de achterstand van Ethan Hayter, die vorig jaar nog de beste was in de proloog in Lausanne en door velen werd gezien als de grote favoriet voor de overwinning. Černý mocht na de binnenkomst van Hayter toch wel beginnen dromen van dagwinst, al moesten we nog wachten op de binnenkomst van enkele renners.

Spannende slotfase

Met Rémi Cavagna, Tobias Foss en Mikkel Bjerg volgden er nog drie tijdritkanonnen, die eventueel nog het feestje van Černý konden verstieren. En we kregen nog een nagelbijtende apotheose in Port-Valais. Cavagna leek namelijk nog aan de stoelpoten te zagen van zijn Tsjechische ploeggenoot, maar kwam één seconde te kort om de leiding over te nemen.

Wereldkampioen Foss kwam niet veel later zelfs nog dichter, maar het bleek net niet snel genoeg om Černý te onttronen. Na de binnenkomst van Foss kon Černý opgelucht ademhalen, want Bjerg en laatste starter Cian Uijtdebroeks kwamen niet in de buurt van de toptijd. Černý mocht na afloop ook de eerste leiderstrui aantrekken.