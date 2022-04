Ronde van Romandië 2022: verschillende teams presenteren selectie

Lotto Soudal, BikeExchange-Jayco en Astana Qazaqstan hebben hun selectie bekendgemaakt voor de De Ronde van Romandië. De etappekoers op het Zwitserse grondgebied gaat dinsdag van start met een proloog in Lausanne. Na meerdere zware etappes door de bergen staat er op de laatste dag nog een afsluitende, en tevens lastige, tijdrit op het programma.

Lotto Soudal komt met vier jonge Belgen aan de start van de Ronde van Romandië. Harm Vanhoucke, Steff Cras, Sébastien Grignard en Viktor Verschaeve zijn de renners in kwestie. Vanhoucke reed onlangs nog naar een vijfde plaats in het algemeen van de Ronde van Turkije. De eindwinst was daar weggelegd voor Patrick Bevin, die ook zal meedoen aan de etappekoers in Zwitserland. Naast de Belgen zullen Matthew Holmes en Harry Sweeny de rode en witte kleuren van Lotto Soudal verdedigen.

Een andere ploeg die zal deelnemen aan de Ronde van Romandië is Astana Qazaqstan. Valerio Conti, Stefan de Bod, Dmitriy Gruzdev, Antonio Nibali, Alexandr Riabushenko, Harold Tajada en Andrey Zeits zijn de renners die zullen deelnemen voor de ploeg van algemeen directeur Alexander Vinokourov.

Ten slotte is er ook nog BikeExchange-Jayco. De Australische ploeg komt met Nederlander Jan Maas, klimmer Kevin Colleoni, ancien Sam Bewley, Ethiopiër Tsgabu Grmay, ex-Jumbo Visma Amund Grøndahl Jansen, Nieuw-Zeelander Dion Smith en Italiaans kampioen tijdrijden Matteo Sobrero aan de start.

Het is vooral Sobrero die met ambities aan de start komt in Zwitserland. “Ik weet niet echt hoe mijn vorm zal zijn na de hoogtestage, maar ik voelde me wel goed daar. Ik kijk ernaar uit om te strijden voor het algemeen klassement. De proloog op de eerste dag is waarschijnlijk een beetje te snel en kort voor mij, ik ben eerder een smalle en lichte coureur. De laatste etappe daarentegen, de tijdrit die omhoogloopt, is iets dat ik nog nooit heb gedaan in een WorldTour-koers. Daar kijk ik dus echt naar uit.”