Michael Woods kopman van Israel-Premier Tech in Ronde van Romandië

Israel-Premier Tech zal met Michael Woods als kopman aan de start komen van de Ronde van Romandië. Met renners als de Canadees Woods, Jakob Fuglsang en Patrick Bevin, die vorige week nog de Ronde van Turkije op zijn naam schreef, ligt de focus vooral op ritzeges bij Israel-Premier Tech. “Winnen is deze week het hoofddoel”, zegt manager Zak Dempster.

De volledige selectie bestaat uit Woods, Fuglsang, Bevin, Alex Cataford, Krists Neilands, Corbin Strong én winnaar van de drie Grote Rondes Chris Froome. Laatstgenoemde passeerde tijdens de Tour of the Alps bij de microfoon van WielerFlits.

“We komen met een sterk team aan de start van deze koers en ik denk dan ook dat we voor elke etappe een kandidaat-winnaar hebben”, aldus manager Zak Dempster. “Het was geen makkelijk jaar voor ons tot nu toe, maar het verleden is het verleden. We zijn nu hier gekomen om te koersen, hard te koersen. Het hoofddoel van deze week is om te winnen. We hebben meerdere opties voor zowel ritzeges als het eindklassement.”

Ook de Canadese kopman Woods kwam aan het woord op de site van de ploeg. “Mijn benen voelen echt heel goed. Eerst en vooral wil ik een etappe winnen, daarna zullen we wel kijken naar het algemeen klassement. Met Jakob (Fuglsang, red.) en Paddy (Patrick Bevin, red.) naast me ligt de druk een beetje lager voor mij, bovendien kunnen we dus ook agressiever koersen.

