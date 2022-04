Patrick Bevin slaat dubbelslag in Ronde van Turkije

Patrick Bevin heeft de zevende en voorlaatste etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. Israel-Premier Tech brak de koers open op een van de beklimmingen onderweg. Bevin, Jay Vine en Nicolas Edet reden weg en fietsten samen naar de finish in Tekirdag. Nieuw-Zeelander Bevin verraste echter met een late uitval en kwam solo over de streep. Hij is ook de nieuwe leider.

De zevende etappe van de Ronde van Turkije bedroeg in totaal 131,1 kilometer. Op het startpodium zei Patrick Bevin, die tweede in de stand staat en dankzij boniseconden de leiding zou kunnen overnemen, nog dat ze vandaag en morgen nog alles gingen proberen om de leiding over te nemen. Na 30 kilometer lag er een tussensprint waar er boniseconden konden gewonnen worden, maar Bevin speelde niet mee.

Vier vluchters kleuren de dag

De eerste renner die over de streep kwam bij de tussensprint was Feritcan Samli. De renner van Spor Toto zat namelijk in de ontsnapping van de dag samen met Syver Wærsted (Uno-X), Nicholas Zukowsky (Human Powered Health) en Belg Abram Stockman (Saris Rouvy Sauerland). De vier sloegen de handen in elkaar en hadden na 40 kilometer een voorsprong van een goede vier minuten.

Voorin moest Stockman even lossen door mechanische problemen, maar de renner van Saris Rouvy Sauerland kon snel terug aansluiten. Bij de ploeg van de Belg, waar ook zijn broer Michiel rijdt, is André Greipel een van de managers. De Gorilla is met elf overwinningen tevens de recordhouder qua ritoverwinningen in de Ronde van Turkije.

Israel-Premier Tech neemt het heft in handen

Dankzij de twee beklimmingen van tweede categorie die onderweg moesten beklommen worden was het op voorhand afwachten of de etappe zou uitdraaien op een massasprint. Op een van de klimmetjes nam Israel-Premier Tech zoals verwacht het initiatief. De ploeg versnelde met het oog om de sprinters te lossen, op deze manier kon Bevin, met de boniseconden aan de finish in het achterhoofd, dichterbij kruipen in het algemeen klassement.

Op 31 kilometer van de streep werden de vier vluchters gegrepen. Dat was het signaal voor Bevin en Jay Vine om aan te vallen. De twee versnelden, alleen Nicolas Edet kon nog zijn wagonnetje aanhaken. Leider Eduardo Sepúlveda kon niet volgen en moest postvatten in de tweede groep. De voorsprong van de drie leiders liep al snel op tot een halve minuut. In de achtergrond nam BikeExchange-Jayco de kop over, snelle man Kaden Groves zat namelijk in de achtervolgende groep.

De groep van leider Sepúlveda kwam echter niet dichterbij, de voorsprong groeide zelfs. Onder meer dankzij de dalende wegen en het harde tempo van Bevin moest een sprint tussen de drie renners uitmaken wie de zevende etappe ging winnen. Fransman Edet probeerde de sprint te ontlopen met een late uitval, maar hij liep op een counter van Bevin. De hardrijder keek niet meer achterom en reed solo naar de winst.

Jasper Philipsen en Jasper De Buyst eindigden als vierde en vijfde, Danny van Poppel als vijfde. Bevin is de nieuwe leider in de Ronde van Turkije.