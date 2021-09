Ronde van Roemenië: Stosz wint op Roemeense Champs-Élysées, Kaczmarek is eindwinnaar

Patryk Stosz van het continentale Voster ATS heeft de slotrit in de Ronde van Roemenië gewonnen. Op de Roemeense Champs-Élysées, inclusief de Arcul de Triumf, bleek hij over de snelste benen te beschikken. Dusan Rajovic en Eduard-Michael Grosu eindigden op de plekken twee en drie.



Jakub Kaczmarek kroonde zich tot eindwinnaar. De Pool van HRE Mazowsze Serce Polski had aan een vierde en vijfde plaats in de twee bergritten genoeg om de leiding te nemen. Serghei Tvetcov en Szymon Rekita mochten met de Pool mee het eindpodium op in Boekarest.

De 27-jarige Kaczmarek won vorig jaar al de Belgrade Banjaluka en de Tour of Szeklerland. Hij is de opvolger van Eduard Michael Grosu, die dit jaar niet bij de eerste tien eindigde.

