Ronde van Polen: Soudal Quick-Step rekent op Tim Merlier en Ilan Van Wilder

Soudal Quick-Step heeft de selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Polen (29 juli-4 augustus). Het Belgische WorldTeam neemt met Tim Merlier een snelle man mee naar de WorldTour-rittenkoers. Ilan Van Wilder is de klassementskopman.

Merlier zou dit najaar eigenlijk naar de Ronde van Spanje, maar staat toch niet aan de start van die grote ronde. Bij Soudal Quick-Step zetten ze namelijk vol in op een tweede opeenvolgende eindoverwinning van Remco Evenepoel. Wel rijdt Merlier dus de Ronde van Polen, waar hij op jacht gaat naar zijn zevende UCI-zege van 2023. Eerder dit seizoen won hij onder meer Danilith Nokere Koerse en een rit in Parijs-Nice. In de Ronde van Polen heeft hij sprintaantrekker Bert Van Lerberghe bij zich.

Terwijl Merlier het in de sprints moet doen voor Soudal Quick-Step in Polen, is Van Wilder de aangewezen man om voor klassementssucces te zorgen. De 23-jarige renner, die in mei twaalfde werd in de Giro d’Italia, heeft onder meer Matteo Cattaneo, Louis Vervaeke, Josef Cerny en Jan Hirt aan zijn zijde.

“In Polen heb je altijd enkele sprintkansen. Hier hebben we Tim voor, die kan vertrouwen op Bert”, zegt ploegleider Geert Van Bondt op de ploegsite. “Wat het algemeen klassement betreft, hebben we Ilan. Hij heeft een sterke Giro gereden in het eerste deel van het jaar en begint nu aan het tweede deel van zijn seizoen. Deze ronde, met de tijdrit, zou hem moeten liggen. We gaan zien hoever hij kan komen in het klassement. Louis, Jan en Mattia zullen hem ondersteunen, net als Josef, die van grote waarde kan zijn op het vlakke.”

