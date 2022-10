Ronde van Lombardije: Barguil speerpunt Arkéa-Samsic, Vine blikvanger bij Alpecin-Deceuninck

Arkéa-Samsic en Alpecin-Deceuninck hebben hun selecties voor de Ronde van Lombardije (8 oktober) onthuld. Arkéa-Samsic rekent in de Koers van de vallende bladeren op Warren Barguil, Alpecin-Deceuninck zakt met onder anderen Jay Vine af naar startplaats Bergamo.

“Mijn conditie is de afgelopen weken met grote stappen vooruitgegaan, nadat ik de twee Canadese koersen de Tour de Wallonie reed”, zegt Barguil, die in alle drie de koersen als tiende eindigde. “Daarna ben ik op stage geweest met het team om me tot in de puntjes voor te bereiden op het Italiaanse blok. Maar vorige week is mijn gezin uitgebreid, want mijn tweede kindje is geboren. Dat heeft het schema wel een beetje veranderd.” Barguil eindigde als 45ste in de Tre Valli Varesine.

Naast Barguil, stelt Arkéa-Samsic in Il Lombardia ook Louis Barré, Michel Ries, Simon Guglielmi, Élie Gesbert, Nicolas Edet en Kévin Vauquelin op. Voor die laatste is het zijn eerste monument ooit.

Jay Vine en Alpecin-Deceuninck

Bij Alpecin-Deceuninck is Jay Vine de man om naar uit te kijken. De 26-jarige klimmer maakte onlangs indruk in de Vuelta a España, waar hij twee bergetappes won. In de achttiende etappe gaf hij op vanwege een val. De Australiër betwistte daarna nog de Giro dell’Emilia en de Tre Valli Varesine, maar met een DNF en 47ste plaats speelde hij in beide koersen geen rol van betekenis.

Met Xandro Meurisse en Jimmy Janssens brengt Alpecin-Deceuninck twee Belgen aan het vertrek. Voor de rest bestaat de ploeg uit Tobias Bayer, Robert Stannard, Kristian Sbaragli en Stefano Oldani.

Selectie Arkéa-Samsic voor de Ronde van Lombardije (8 oktober):

Warren Barguil

Louis Barré

Nicolas Edet

Élie Gesbert

Simon Guglielmi

Michel Ries

Kévin Vauquelin

Selectie Alpecin-Deceuninck voor de Ronde van Lombardije (8 oktober):

Tobias Bayer

Jimmy Janssens

Xandro Meurisse

Stefano Oldani

Kristian Sbaragli

Robert Stannard

Jay Vine