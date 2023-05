Ronde van Hongarije: Soudal Quick-Step met Jakobsen en Masnada, rentree Mørkøv

Soudal Quick-Step heeft de selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Hongarije, die woensdag van start gaat. In de vlakke ritten rekent het WorldTeam op Fabio Jakobsen, in de bergetappes moet Fausta Masnada het mooie weer maken. Michael Mørkøv maakt zijn rentree na een knieblessure, die hem sinds de GP Le Samyn (28 februari) uit koers hield.

Jakobsen heeft in de vlakke ritten een sterke ploeg om zich heen, want naast Mørkøv staan ook Tim Declercq, Yves Lampaert en Casper Pedersen aan het vertrek. Vorig jaar schreef Jakobsen twee ritten op zijn naam in de Ronde van Hongarije. Dit seizoen wil het nog niet echt vlotten voor de Europees kampioen, al won hij wel een etappe in de Vuelta a San Juan en Tirreno-Adriatico.

Masnada zou eigenlijk starten in de Ronde van Italië, aan de zijde van Remco Evenepoel. De Italiaan deed een groot deel van de voorbereiding op de Giro met Evenepoel, maar vond uiteindelijk zelf dat hij niet klaar was om de wereldkampioen te steunen in Italië. In gezamenlijk overleg met de ploegleiding werd besloten dat Masnada de Giro over zou slaan. Nu staat hij dus wel weer aan het vertrek van de Ronde van Hongarije.

“We hebben een sterk team hier in Hongarije”, zegt ploegleider Wilfried Peeters. “Fabio gaat voor de massasprints. Hij kan daar rekenen op Michael, van wie we blij zijn dat hij terug is, en Casper, maar ook op Tim en Yves, die kunnen controleren. In de twee etappes met beklimmingen, zal Fausto onze man zijn om iets te proberen. In het algemeen hebben we vertrouwen in onze kansen om goede resultaten te behalen deze week.”

